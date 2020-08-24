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Бурый медведь напал на охотников на Чукотке. Есть пострадавший

Дикое животное пришлось застрелить.

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Фото © Pixabay

На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников, когда те разделывали тушу моржа. Как сообщил РИА "Новости" председатель территориально-соседской общины "Дауркин" Станислав Таёном, один из мужчин пострадал.

Охотники из села Энурмино добыли моржа и разделывали его на берегу. Там кругом скалы, и они не заметили, как подошли два бурых медведя. Один зверь отошёл, а второй напал на охотников. Они успели разбежаться, но медведь схватил одного, — рассказал агентству Станислав.

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Пока один мужчина любовался животным, другой его торопил, чтобы побыстрее уехать.

Также он добавил, что напавшего медведя пришлось застрелить.

Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице. По словам врачей, транспортировка охотника в столицу Чукотского автономного округа город Анадырь пока не требуется.

Ранее Лайф сообщал о нападении на людей другого хищника — акулы. Она атаковала рыбаков и попыталась украсть пойманную ими рыбу.

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