Бурый медведь напал на охотников на Чукотке. Есть пострадавший

На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников, когда те разделывали тушу моржа. Как сообщил РИА "Новости" председатель территориально-соседской общины "Дауркин" Станислав Таёном, один из мужчин пострадал.
— Охотники из села Энурмино добыли моржа и разделывали его на берегу. Там кругом скалы, и они не заметили, как подошли два бурых медведя. Один зверь отошёл, а второй напал на охотников. Они успели разбежаться, но медведь схватил одного, — рассказал агентству Станислав.
"Дай удочки забрать, киса!". В Приморье тигр вышел к рыбакам и похитил улов — видеоПока один мужчина любовался животным, другой его торопил, чтобы побыстрее уехать.
Также он добавил, что напавшего медведя пришлось застрелить.
Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице. По словам врачей, транспортировка охотника в столицу Чукотского автономного округа город Анадырь пока не требуется.
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