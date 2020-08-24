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Акула напала на лодку рыбаков у острова Русский — видео

Хищница попыталась украсть садок с выловленной рыбой, однако отступила.

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Большую акулу засняли рыбаки недалеко от мыса Вятлина острова Русский в Приморье. Она подплыла к лодке, сделала несколько кругов вокруг неё, после чего попробовала на вкус винт двигателя лодки.

Как сообщает портал VL.ru, инцидент случился 22 августа. Рыбаки уточнили, что длина хищницы была около 2,5 метра. По словам мужчин, вероятнее всего, хищницу привлекла выловленная рыба, которая находилась в садке. Акула попыталась стащить его. Она зацепилась зубами за садок и даже порвала его, однако рыбакам всё же удалось спасти улов. После этого акула отступила.

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Специалисты связывают увеличение их популяции с повышением солёности воды и тёплой зимой.

Ранее Лайф сообщал, что к другим рыбакам в Приморье вышел тигр. Сначала он около десяти минут ходил вокруг места, а затем схватил улов и убежал.

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