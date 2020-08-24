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В Раде назвали трёх главных врагов Украины

По мнению депутата Виктора Медведчука, количество ошибок украинской власти зашкаливает.

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Фото © ТАСС / Пётр Сивков

Тремя главными врагами Украины являются деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. Об этом заявил глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Парламентарии из правящей партии "Слуга народа" позволяют себе в Верховной раде щеголять в футболках с надписью: "Имею право на ошибку". Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчётов власти зашкаливает, — приводятся слова Медведчука в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Он отметил, что депутаты правящей партии получили самую большую власть в истории страны и обязаны использовать её для борьбы с перечисленными им врагами Незалежной.

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Он отметил, что при нынешней власти страна становится непригодной для проживания.

По мнению Медведчука, они должны прекратить сползание страны в "пропасть". При этом он уточнил, что Украиной руководят "команды разрушителей и ликвидаторов", выполняющих команды "заокеанских хозяев". Депутат добавил, что надежды украинцев на процветающую и богатую страну после независимости 1991 года не оправдались.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине.

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