В Раде назвали трёх главных врагов Украины

Тремя главными врагами Украины являются деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. Об этом заявил глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
— Парламентарии из правящей партии "Слуга народа" позволяют себе в Верховной раде щеголять в футболках с надписью: "Имею право на ошибку". Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчётов власти зашкаливает, — приводятся слова Медведчука в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Он отметил, что депутаты правящей партии получили самую большую власть в истории страны и обязаны использовать её для борьбы с перечисленными им врагами Незалежной.
Депутат Рады назвал переломный момент для экономики УкраиныОн отметил, что при нынешней власти страна становится непригодной для проживания.
По мнению Медведчука, они должны прекратить сползание страны в "пропасть". При этом он уточнил, что Украиной руководят "команды разрушителей и ликвидаторов", выполняющих команды "заокеанских хозяев". Депутат добавил, что надежды украинцев на процветающую и богатую страну после независимости 1991 года не оправдались.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине.