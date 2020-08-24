В США трое полицейских пострадали в ходе перестрелки

В округе Принс-Джорджес, штат Мэриленд, произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили трое полицейских.

Working to confirm details now. Major scene with what appears to be police helicopter in the air as well. https://t.co/UwWp4wlR05 pic.twitter.com/IiwyPA180H — Evan Lambert (@EvanLambertTV) August 23, 2020

Как сообщает пресс-служба департамента полиции штата в "Твиттере", в воскресенье вечером им поступил звонок о беспорядках. На место инцидента прибыли офицеры, по которым открыли огонь двое мужчин.

Злоумышленников удалось задержать, пострадавшие полицейские госпитализированы.