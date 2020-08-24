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В США трое полицейских пострадали в ходе перестрелки

Нападавшие задержаны.

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В округе Принс-Джорджес, штат Мэриленд, произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили трое полицейских.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции штата в "Твиттере", в воскресенье вечером им поступил звонок о беспорядках. На место инцидента прибыли офицеры, по которым открыли огонь двое мужчин.

Злоумышленников удалось задержать, пострадавшие полицейские госпитализированы.

В Техасе неизвестный ранил троих полицейских, забаррикадировавшись в жилом доме

Стрелок ещё не задержан.

Ранее Лайф сообщал, что в Техасе американец обстрелял людей из винтовки за то, что его не пустили в клуб.

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