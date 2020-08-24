Оставивший Сирию без электричества взрыв произошёл в результате теракта

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Взрыв на газопроводе в пригороде Дамаска, приведший к отключению электричества на всей территории Сирии, произошёл в результате теракта. Об этом сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.
— После оценки ситуации выяснилось, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думайр, был вызван террористическим актом, — цитирует министра SANA.
Столб огня. Появилось видео мощного пожара на газопроводе в Сирии, начавшегося после взрываВласти ведут работу по возобновлению энергоснабжения.
Напомним, ранее власти предполагали теракт.