Россия планирует строить в Арктике аэродромы изо льда

Учёные из МГТУ им. Баумана разработали технологию изменения структуры льда, которая позволит быстро возводить аэродромы в Арктике. Проект может быть использован в интересах Минобороны РФ, сообщил проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.

— Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счёт модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу, — приводит слова специалиста ТАСС.

Проект носит название "Площадка" и предназначен для материковых территорий Заполярья.

Толщину льда будут проверять специальные волоконно-оптические сенсоры, проложенные внутри. В случае оттепели площадку можно подмораживать или добавлять реагенты. В перспективе взлётно-посадочная полоса должна выдержать вес военно-транспортных самолётов Ил-76.

Диспетчеры на таких аэродромах смогут работать удалённо. Обработка технологий займёт около года.