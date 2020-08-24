Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Россия планирует строить в Арктике аэродромы изо льда

Проект носит название "Площадка" и предназначен для материковых территорий Заполярья.

48
Post cover

Фото © bellona.ru

Учёные из МГТУ им. Баумана разработали технологию изменения структуры льда, которая позволит быстро возводить аэродромы в Арктике. Проект может быть использован в интересах Минобороны РФ, сообщил проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.

Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счёт модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу, — приводит слова специалиста ТАСС.

Проект носит название "Площадка" и предназначен для материковых территорий Заполярья.

В Совбезе заявили о необходимости обеспечения безопасности российской зоны в Арктике

Там есть богатые запасы минералов.

Толщину льда будут проверять специальные волоконно-оптические сенсоры, проложенные внутри. В случае оттепели площадку можно подмораживать или добавлять реагенты. В перспективе взлётно-посадочная полоса должна выдержать вес военно-транспортных самолётов Ил-76.

Диспетчеры на таких аэродромах смогут работать удалённо. Обработка технологий займёт около года.

Ранее Лайф сообщал, что Россия может расширить свои базы в Сирии.

Выбор редакции

Loading...