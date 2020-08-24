Россия планирует строить в Арктике аэродромы изо льда

Учёные из МГТУ им. Баумана разработали технологию изменения структуры льда, которая позволит быстро возводить аэродромы в Арктике. Проект может быть использован в интересах Минобороны РФ, сообщил проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.
— Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счёт модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу, — приводит слова специалиста ТАСС.
Проект носит название "Площадка" и предназначен для материковых территорий Заполярья.
В Совбезе заявили о необходимости обеспечения безопасности российской зоны в АрктикеТам есть богатые запасы минералов.
Толщину льда будут проверять специальные волоконно-оптические сенсоры, проложенные внутри. В случае оттепели площадку можно подмораживать или добавлять реагенты. В перспективе взлётно-посадочная полоса должна выдержать вес военно-транспортных самолётов Ил-76.
Диспетчеры на таких аэродромах смогут работать удалённо. Обработка технологий займёт около года.
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