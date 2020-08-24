Облачная погода и небольшой дождь ждут жителей Москвы 24 августа

Жителей Москвы ждёт облачная погода с прояснениями и небольшой дождь в понедельник, 24 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха в столице в дневное время составит от 22 до 24 градусов, а ночью упадёт до 14–16.