Облачная погода и небольшой дождь ждут жителей Москвы 24 августа

Жителей Москвы ждёт облачная погода с прояснениями и небольшой дождь в понедельник, 24 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха в столице в дневное время составит от 22 до 24 градусов, а ночью упадёт до 14–16.
В Подмосковье картина будет схожей. Днём — 21–26 градусов тепла, а ночью около 14 градусов.
Ветер юго-западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба.
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябреДо прихода осени осталось чуть более недели.
Ранее Лайф сообщал, что москвичам пообещали тропическое тепло.