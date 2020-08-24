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Облачная погода и небольшой дождь ждут жителей Москвы 24 августа

Ночью температура воздуха опустится до 14–16 градусов тепла.

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Жителей Москвы ждёт облачная погода с прояснениями и небольшой дождь в понедельник, 24 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха в столице в дневное время составит от 22 до 24 градусов, а ночью упадёт до 14–16.

В Подмосковье картина будет схожей. Днём — 21–26 градусов тепла, а ночью около 14 градусов.

Ветер юго-западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба.

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