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В Японии посетовали на исчезновение "следов" своей страны на российском Сахалине

В частности, журналиста возмутил факт модернизации железнодорожной колеи японского типа.

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Ворота тории на склоне сопки в селе Взморье на Сахалине. Фото © ТАСС / Максим Фёдоров

Железнодорожные пути на Сахалине модернизируются и доводятся до общероссийских параметров, что ставит под угрозу исчезновения железнодорожную колею японского типа. Такую обеспокоенность высказал японский журналист Юси Коянаги в своей статье в газете Tokyo Shimbun. Данный процесс он охарактеризовал как исчезновение на острове "следов" Японии.

Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина ещё со времён, когда остров входил в состав Японии. В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись в том числе и в железной дороге, — написал автор.

Как уточнил журналист, уже в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей.

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В частности, он рассказал, что россияне — прилежные работники, несмотря на распространённое мнение.

Напомним, Япония пытается оспорить факт принадлежности южной части Курильских островов России. Данные территории вошли ещё в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако мирный договор с японской стороной, который юридически бы закреплял статус островов, так и не был подписан. В МИД РФ неоднократно заявляли, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. А сенатор Алексей Пушков отметил, что после внесения поправок в Конституцию России вопрос по островам окончательно закрыт.

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