В Японии посетовали на исчезновение "следов" своей страны на российском Сахалине

Железнодорожные пути на Сахалине модернизируются и доводятся до общероссийских параметров, что ставит под угрозу исчезновения железнодорожную колею японского типа. Такую обеспокоенность высказал японский журналист Юси Коянаги в своей статье в газете Tokyo Shimbun. Данный процесс он охарактеризовал как исчезновение на острове "следов" Японии.
— Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина ещё со времён, когда остров входил в состав Японии. В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись в том числе и в железной дороге, — написал автор.
Как уточнил журналист, уже в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей.
Живущий на Сахалине японец развенчал мифы соотечественников о РоссииВ частности, он рассказал, что россияне — прилежные работники, несмотря на распространённое мнение.
Напомним, Япония пытается оспорить факт принадлежности южной части Курильских островов России. Данные территории вошли ещё в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако мирный договор с японской стороной, который юридически бы закреплял статус островов, так и не был подписан. В МИД РФ неоднократно заявляли, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. А сенатор Алексей Пушков отметил, что после внесения поправок в Конституцию России вопрос по островам окончательно закрыт.