"Бог — судья этим людям". Омские врачи рассказали об угрозах от сторонников Навального

В адрес омской больницы скорой медицинской помощи № 1 и её сотрудников поступали угрозы после доставки в неё Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции в Омске заявил главврач больницы Александр Мураховский. Он пояснил, что звонки поступали в его приёмную. Врачей-реаниматологов, которые непосредственно занимались лечением блогера, ограждали от попыток вмешательства в их работу.

— Мне лично никто не угрожал. Лицо в лицо или по телефону. А звонки в мою приёмную, да, было множество. Может, тысяча, может, больше. То, что касается докторов: это реанимация, туда попасть (дозвониться) невозможно. Поэтому мы их к себе не дёргали, ходили сами к докторам, врачам. Не отрывали их от работы, — отметил Мураховский.

А вот заместитель главного врача Анатолий Калиниченко заявил, что в соцсетях получал угрозы физической расправы, в том числе и в адрес своих детей.

— Я (как активный участник социальных сетей) получил несколько десятков угроз физического характера. По отношению ко мне, к моей семье, моим детям. Но это, конечно, ни на что не повлияло. Бог — судья этим людям. Мы лечили человека, он (Навальный) был в этом не виноват, — подытожил Калиниченко.

Главврач добавил, что и вокруг больницы было чрезмерно много людей, что в некоторые моменты создало проблемы с подъездом к зданию машин скорой помощи. Ещё одним недопустимым моментом Александр Мураховский назвал видеосъёмку других пациентов, которая велась собравшимися у больницы людьми.

Напомним, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ.