ФСБ ликвидировала канал вербовки и финансирования террористов ИГИЛ. Опубликовано оперативное видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели операцию по ликвидации в Татарстане, Дагестане и Тюменской области канала финансирования боевиков ИГИЛ* в Сирии и вербовки новых членов в ряды террористов. Задержан организатор преступной сети.

— ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу России на территории Республики Татарстан пресечена деятельность участника международной террористической организации ИГИЛ, причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения МТО (международной террористической организации. — Прим. ред.), — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Этот же человек по заданию боевиков занимался вербовкой и отправкой россиян и граждан стран СНГ в Сирию.

А накануне с раннего утра в Сунженском районе Ингушетии был введён режим контртеррористической операции. Позднее стало известно о ликвидации в районе трёх боевиков. По данным следствия, они были сторонниками террористической группировки ИГИЛ*.