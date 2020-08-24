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ФСБ ликвидировала канал вербовки и финансирования террористов ИГИЛ. Опубликовано оперативное видео

По данным силовиков, один из жителей Татарстана также занимался переправкой граждан России и стран СНГ на территорию Сирии для их участия в вооружённом конфликте на стороне боевиков.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности провели операцию по ликвидации в Татарстане, Дагестане и Тюменской области канала финансирования боевиков ИГИЛ* в Сирии и вербовки новых членов в ряды террористов. Задержан организатор преступной сети.

ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу России на территории Республики Татарстан пресечена деятельность участника международной террористической организации ИГИЛ, причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения МТО (международной террористической организации. — Прим. ред.), — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Опубликовано видео спецоперации ФСБ по ликвидации боевиков в Ингушетии

По последним данным, уничтожены оказались трое бандитов.

Этот же человек по заданию боевиков занимался вербовкой и отправкой россиян и граждан стран СНГ в Сирию.

А накануне с раннего утра в Сунженском районе Ингушетии был введён режим контртеррористической операции. Позднее стало известно о ликвидации в районе трёх боевиков. По данным следствия, они были сторонниками террористической группировки ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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