Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Спасибо не говорили". Главврач больницы заявил, что не слышал слов благодарности от родственников Навального

По словам руководителя медучреждения, он лично пять раз встречался с супругой и братом блогера.

393
Post cover

Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где стабилизировали состояние Алексея Навального, заявил, что лично не слышал слов благодарности от его родных. Хотя, как подчеркнул Александр Мураховский, встречи с женой и братом блогера проходили регулярно и им предоставлялась вся информация о ходе лечения.

Мы пять раз в моём кабинете проводили встречи с супругой Алексея Анатольевича и его братом. У них была вся информация о ходе лечения. Впрочем, родные часто эмоционально реагируют на такие ситуации, мы к этому уже привыкли. Я считаю, что мы всё сделали правильно, и хочу поблагодарить всех наших сотрудников за профессионализм. <...> Ни мне, ни при мне Юлия Навальная врачам спасибо не говорила. Может быть, кого-то из моих коллег и поблагодарила, я об этом не знаю, — отметил Мураховский.

Главврач омской БСМП № 1 также подчеркнул, что Навального врачи лечили точно так же, как и любого другого гражданина, который нуждается в экстренной медицинской помощи.

"Бог — судья этим людям". Омские врачи рассказали об угрозах от сторонников Навального

По словам главврача больницы, куда доставили блогера, в приёмную поступило более тысячи звонков.

Напомним, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ.

На данный момент блогер находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен из Омска медицинским спецбортом. В СМИ появилась информация, что в Германии Навальному присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану.

Выбор редакции

Loading...