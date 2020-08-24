"Спасибо не говорили". Главврач больницы заявил, что не слышал слов благодарности от родственников Навального

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где стабилизировали состояние Алексея Навального, заявил, что лично не слышал слов благодарности от его родных. Хотя, как подчеркнул Александр Мураховский, встречи с женой и братом блогера проходили регулярно и им предоставлялась вся информация о ходе лечения.

— Мы пять раз в моём кабинете проводили встречи с супругой Алексея Анатольевича и его братом. У них была вся информация о ходе лечения. Впрочем, родные часто эмоционально реагируют на такие ситуации, мы к этому уже привыкли. Я считаю, что мы всё сделали правильно, и хочу поблагодарить всех наших сотрудников за профессионализм. <...> Ни мне, ни при мне Юлия Навальная врачам спасибо не говорила. Может быть, кого-то из моих коллег и поблагодарила, я об этом не знаю, — отметил Мураховский.

Главврач омской БСМП № 1 также подчеркнул, что Навального врачи лечили точно так же, как и любого другого гражданина, который нуждается в экстренной медицинской помощи.

Напомним, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ.