Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Власти не подтвердили информацию о скором возобновлении полётов в несколько стран

Пока перелёты совершаются только в четыре государства.

248
Post cover

Фото © LIFE / Роман Имполитов

Россия не принимала никаких решений по расширению списка стран, с которыми можно возобновлять авиасообщение. Об этом сегодня заявили в Федеральном оперативном штабе по контролю за эпидемиологической ситуацией.

В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами. Как будут — мы обязательно об этом сообщим, — сказали в оперштабе.

В России за сутки выявлено 4744 новых случая коронавирусной инфекции

Общее количество выздоровевших превысило 773 тысячи человек.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность возобновления авиарейсов в Китай, Францию, Египет, Венгрию, Мальту, Кипр и Иорданию. По данным журналистов, решение может быть принято уже завтра. Пока РФ возобновила авиасообщение лишь с четырьмя странами: Великобританией, Танзанией, Турцией и Швейцарией. Кроме того, открылась сухопутная граница с Абхазией.

Выбор редакции

Loading...