Власти не подтвердили информацию о скором возобновлении полётов в несколько стран

Россия не принимала никаких решений по расширению списка стран, с которыми можно возобновлять авиасообщение. Об этом сегодня заявили в Федеральном оперативном штабе по контролю за эпидемиологической ситуацией.
— В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами. Как будут — мы обязательно об этом сообщим, — сказали в оперштабе.
В России за сутки выявлено 4744 новых случая коронавирусной инфекцииОбщее количество выздоровевших превысило 773 тысячи человек.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность возобновления авиарейсов в Китай, Францию, Египет, Венгрию, Мальту, Кипр и Иорданию. По данным журналистов, решение может быть принято уже завтра. Пока РФ возобновила авиасообщение лишь с четырьмя странами: Великобританией, Танзанией, Турцией и Швейцарией. Кроме того, открылась сухопутная граница с Абхазией.