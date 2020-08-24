Власти не подтвердили информацию о скором возобновлении полётов в несколько стран

Россия не принимала никаких решений по расширению списка стран, с которыми можно возобновлять авиасообщение. Об этом сегодня заявили в Федеральном оперативном штабе по контролю за эпидемиологической ситуацией.

— В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами. Как будут — мы обязательно об этом сообщим, — сказали в оперштабе.