Принято решение по статусу шихана Куштау в Башкирии. Против его разработки выступали экоактивисты

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.
— У меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдёте — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили весь пакет, чтобы дать Куштау статус особо охраняемой территории. История с Куштау закрыта. Разработка её невозможна, — сказал он.
На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы БКС. После того как на место приехал Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись.
За природу-мать. В Башкирии на горе Куштау произошла стычка экоактивистов с сотрудниками ЧОПа — видеоПо словам очевидцев, защитников экологии бьют дубинками.
По информации властей, во время конфликта пострадали двое правоохранителей. Республиканский СПЧ сообщал о 30 арестованных за неповиновение полицейским и 90 административных протоколах.
Куштау — одна из гор в цепи из четырёх шиханов около города Стерлитамака. На её склоне находятся горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.
Освещали конфликт. Журналистам Mash разбили камеру на горе КуштауВ ходе стычки экоактивистов и сотрудников ЧОПа последним не понравилось, что журналисты ведут съёмку.
В 2018-м БКС заявила, что предприятие может завершить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времён компания разрабатывала только шихан Шахтау, впоследствии он почти исчез. В декабре прошлого года Хабиров заявил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу местных жителей. А в августе этого года руководство БКС обратилось к правоохранителям из-за того, что общественники проводят пикеты и мешают рубить лес на Куштау.