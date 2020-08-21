Принято решение по статусу шихана Куштау в Башкирии. Против его разработки выступали экоактивисты

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.

— У меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдёте — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили весь пакет, чтобы дать Куштау статус особо охраняемой территории. История с Куштау закрыта. Разработка её невозможна, — сказал он.

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы БКС. После того как на место приехал Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись.

По информации властей, во время конфликта пострадали двое правоохранителей. Республиканский СПЧ сообщал о 30 арестованных за неповиновение полицейским и 90 административных протоколах.

Куштау — одна из гор в цепи из четырёх шиханов около города Стерлитамака. На её склоне находятся горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.