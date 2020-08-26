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Москвичам 1 сентября пообещали 30-градусную жару

В День знаний столицу ждёт настоящая летняя погода.

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Фото © Pixabay

До пятницы, 28 августа, в Москве сохранится дождливая погода, а 1 сентября температура воздуха достигнет отметки в 30 градусов тепла. Об этом со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова сообщает агентство "Москва".

По словам специалиста, в субботу атмосферное давление несколько повысится, в столице будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается. Днём температура прогреется до 23 градусов тепла, а в воскресенье пройдёт небольшой дождь и давление опять упадёт. 31 августа температура в Москве составит 24–29 градусов выше нуля.

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День знаний порадует жителей города летней погодой и температурой до 30 градусов тепла. Вероятно, хорошая погода задержится ещё на пару дней.

Отличный день для школьников, — подытожил Цыганков.

Ранее сообщалось, что в России треть работающих родителей решили взять выходной 1 сентября.

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