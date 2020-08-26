Муж кассирши банка, которую судят за кражу миллионов, не считает себя организатором преступления

В суде Салавата прошло заседание по резонансному делу Луизы Хайруллиной, которая украла из банка 25 миллионов рублей, и её муж заявил, что не был организатором преступления, сообщает телеканал "360".

— Вину признаю частично. Прошу рассмотреть мою роль в данном преступлении не как организатора, — цитирует издание его слова.

Сама Луиза признала вину полностью. Также во время суда она впервые за долгое время встретилась со своим отцом Рамилем Мулахметовым. В своих показаниях он указал, что о финансовых проблемах в семье Луизы узнал примерно за два года до преступления. Женщина рассказала ему, что "Марат в долгах как в шелках".

Напомним, 27 мая 2019 года Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, взяв 25 миллионов рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и её семью по месту проживания не нашли.