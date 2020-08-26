Врач назвал самое оптимальное время для прививки от гриппа

Врач общей практики Борис Шеляпин посоветовал россиянам не спешить с прививкой от гриппа. По словам медика, сам он обычно прививается в середине осени. Это позволяет ему не болеть как можно дольше.

— Конец августа — обычное время старта вакцинации от гриппа, но я сам стараюсь вакцинироваться чуть позже, примерно во второй половине октября. Потому что бывают ситуации, когда из-за погодных условий эпидемия гриппа сдвигается на весну — март, апрель, а если привиться в августе, есть риск, что уровень антител уже снижается в крови и защита становится меньше, — заявил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Шеляпин отметил, что антитела появляются в крови человека примерно через две недели после вакцинации. При этом взрослому человеку достаточно одной прививки от гриппа в год, а дважды прививают только малышей.