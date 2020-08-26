В Подольске водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям и попал на видео

В Подольске юноша, управлявший квадроциклом, остановил транспортное средство во дворе жилых домов и открыл стрельбу по детям. Взрослый, находившийся на площадке вместе с несовершеннолетними, попытался догнать стрелка, но тот скрылся, передаёт телеканал "360".
Судя по опубликованной записи с камер видеонаблюдения, парень выстрелил несколько раз. Есть ли среди детей пострадавшие, не уточняется.
Сына адвоката, в 13 лет сбившего пешеходов, поймали на квадроцикле без правИзвестный в Кирове "бесправник" Илья Фарафонов также продолжает ездить за рулём автомобилей без водительского удостоверения.
Ранее житель Кубинки обстрелял игравших во дворе детей, одна из пуль попала в голову шестилетней девочке.