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В Подольске водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям и попал на видео

Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Кузнечики.

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В Подольске юноша, управлявший квадроциклом, остановил транспортное средство во дворе жилых домов и открыл стрельбу по детям. Взрослый, находившийся на площадке вместе с несовершеннолетними, попытался догнать стрелка, но тот скрылся, передаёт телеканал "360".

Судя по опубликованной записи с камер видеонаблюдения, парень выстрелил несколько раз. Есть ли среди детей пострадавшие, не уточняется.

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Известный в Кирове "бесправник" Илья Фарафонов также продолжает ездить за рулём автомобилей без водительского удостоверения.

Ранее житель Кубинки обстрелял игравших во дворе детей, одна из пуль попала в голову шестилетней девочке.

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