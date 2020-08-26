В Москве затопило здание Новой Третьяковки на Крымском Валу — видео

Филиал Третьяковской галереи, расположенный в Москве на Крымском Валу, затопило в результате сильного ливня. Кадры потопа опубликовала в "Инстаграме" одна из посетительниц. Сильнее всего пострадал зал, где находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

По словам очевидцев, из-за затопления пострадали экспонаты, однако официальных комментариев в связи с происшествием пока не поступало.