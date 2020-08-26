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В Москве затопило здание Новой Третьяковки на Крымском Валу — видео

Всему виной сильный ливень, который обрушился на столицу несколько часов назад. Синоптики предупредили, что дождь прекратится только в субботу.

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Видео © Instagram / tytaknesmozhesh

Филиал Третьяковской галереи, расположенный в Москве на Крымском Валу, затопило в результате сильного ливня. Кадры потопа опубликовала в "Инстаграме" одна из посетительниц. Сильнее всего пострадал зал, где находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

По словам очевидцев, из-за затопления пострадали экспонаты, однако официальных комментариев в связи с происшествием пока не поступало.

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Новые фильтры "Снэпчата", позволяющие сменить пол в считаные секунды, продолжают захватывать мир. 22 мая Третьяковской галерее исполняется 163 года, и Лайф предлагает посмотреть, как выглядели бы её самые известные обитатели в альтернативной реальности.

Отметим, что несколько часов назад на Москву обрушился мощный ливень с грозой. По мнению синоптиков, в течение суток может выпасть до 13% месячной нормы осадков, объявлен жёлтый уровень погодной опасности. По данным центра погоды "Фобос", дожди в регионе прекратятся только в субботу.

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