В Москве затопило здание Новой Третьяковки на Крымском Валу — видео

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Филиал Третьяковской галереи, расположенный в Москве на Крымском Валу, затопило в результате сильного ливня. Кадры потопа опубликовала в "Инстаграме" одна из посетительниц. Сильнее всего пострадал зал, где находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".
По словам очевидцев, из-за затопления пострадали экспонаты, однако официальных комментариев в связи с происшествием пока не поступало.
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Отметим, что несколько часов назад на Москву обрушился мощный ливень с грозой. По мнению синоптиков, в течение суток может выпасть до 13% месячной нормы осадков, объявлен жёлтый уровень погодной опасности. По данным центра погоды "Фобос", дожди в регионе прекратятся только в субботу.