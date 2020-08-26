Один погибший, двое пострадавших. В Висконсине подвели итоги третьей ночи протестов

В американском городе Кеноша продолжаются массовые беспорядки, участники которых выступают против расизма. Происходящее всё больше становится похоже на кадры из какого-нибудь голливудского боевика.

На кадрах, появившихся в Сети, один из демонстрантов кричит: "Стреляй в меня!", после чего слышны звуки выстрелов. По данным Kenosha News, третья протестная ночь унесла жизнь одного человека, ещё двое были ранены. Не исключено, что погибший был подростком, его возраст выясняется. Портал отмечает, что и нападавший, и убитый не были афроамериканцами.