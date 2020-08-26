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Один погибший, двое пострадавших. В Висконсине подвели итоги третьей ночи протестов

И погибший, и стрелявший в него не являются афроамериканцами.

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Видео © LIFE SHOT

В американском городе Кеноша продолжаются массовые беспорядки, участники которых выступают против расизма. Происходящее всё больше становится похоже на кадры из какого-нибудь голливудского боевика.

На кадрах, появившихся в Сети, один из демонстрантов кричит: "Стреляй в меня!", после чего слышны звуки выстрелов. По данным Kenosha News, третья протестная ночь унесла жизнь одного человека, ещё двое были ранены. Не исключено, что погибший был подростком, его возраст выясняется. Портал отмечает, что и нападавший, и убитый не были афроамериканцами.

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Губернатор распорядился ввести режим ЧС по всему штату.

Напомним, беспорядки в городе Кеноша, штат Висконсин, начались после того, как прибывшие на вызов полицейские сделали несколько выстрелов в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, который разнимал уличный конфликт, но подоспевшие стражи порядки приняли его за зачинщика.

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Их участники пытались взять штурмом здание окружного суда, некоторые из них были с оружием.

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