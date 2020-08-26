Алексиевич призналась, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич посетила Следственный комитет Белоруссии. Алексиевич была приглашена в ведомство для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, которое было открыто по факту создания Координационного совета оппозиции. По её словам, оппозиция республики нуждается в мировой поддержке и в помощи РФ.

— Наш комитет, мы [сами] не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но ещё не настолько. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем её вместе привлечь, — приводит слова Алексиевич ТАСС.

Перед визитом в СК Белоруссии женщина заявила, что не чувствует себя виноватой и считает деятельность оппозиционного совета законной.

По данным агентства, беседа с нобелевским лауреатом в СК длилась 40 минут. После Алексиевич сообщила, что остаётся в статусе свидетеля по делу.