Алексиевич призналась, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич посетила Следственный комитет Белоруссии. Алексиевич была приглашена в ведомство для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, которое было открыто по факту создания Координационного совета оппозиции. По её словам, оппозиция республики нуждается в мировой поддержке и в помощи РФ.
— Наш комитет, мы [сами] не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но ещё не настолько. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем её вместе привлечь, — приводит слова Алексиевич ТАСС.
Тихановская заявила, что не будет закрывать границу с Россией, если станет президентомЭти вопросы она предпочла делегировать следующему главе республики, который будет избран после неё путём честного голосования.
Перед визитом в СК Белоруссии женщина заявила, что не чувствует себя виноватой и считает деятельность оппозиционного совета законной.
По данным агентства, беседа с нобелевским лауреатом в СК длилась 40 минут. После Алексиевич сообщила, что остаётся в статусе свидетеля по делу.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.