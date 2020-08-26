Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Тихановская заявила, что не будет закрывать границу с Россией, если станет президентом

Эти вопросы она предпочла делегировать следующему главе республики, который будет избран после неё путём честного голосования.

97

Светлана Тихановская. Фото © Facebook / Страна Для Жизни

Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией и пересматривать интеграционные соглашения с Москвой. Об этом заявила главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская в интервью изданию Onet.

— Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью, — заверила она.

Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"

Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.

По словам Тихановской, решать эти вопросы должен президент, который будет избран после неё. А цель сформированного Координационного совета, на её взгляд, заключается в том, чтобы добиться диалога с нынешней властью, урегулировать политический кризис и провести новые выборы.

— Что будет с этими соглашениями (интеграционные соглашения с Россией. Прим. Лайфа), будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах, — добавила Тихановская.

Ставший героем мема белорусский силовик объяснил происходящее на фото

По его словам, лежащий мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, что с началом акций протеста в Белоруссии Тихановская покинула страну и отправилась в Литву. Она заявляла, что решение скрыться принимала самостоятельно в целях собственной безопасности. Перед отъездом Тихановская выступила с обращением к митингующим, в котором попросила их не выходить на площади. На кадрах было видно, что она читала текст по листочку и выглядела подавленной.

Выбор редакции

Loading...