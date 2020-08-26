Тихановская заявила, что не будет закрывать границу с Россией, если станет президентом

Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией и пересматривать интеграционные соглашения с Москвой. Об этом заявила главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская в интервью изданию Onet.

— Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью, — заверила она.

По словам Тихановской, решать эти вопросы должен президент, который будет избран после неё. А цель сформированного Координационного совета, на её взгляд, заключается в том, чтобы добиться диалога с нынешней властью, урегулировать политический кризис и провести новые выборы.

— Что будет с этими соглашениями (интеграционные соглашения с Россией. — Прим. Лайфа), будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах, — добавила Тихановская.