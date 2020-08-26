"Кто тут настоящий батька?" Водонаева дала сыну автомат и спародировала Лукашенко

Телеведущая Алёна Водонаева спародировала белорусского лидера Александра Лукашенко, который вместе с сыном Николаем прилетел в резиденцию с автоматами в руках. Она опубликовала фото со своим ребёнком, на снимках модель и её сын держат оружие.
Ведущая призналась, что, по её мнению, мальчики в школе должны проходить начальную военную подготовку. Она отметила, что сама загорелась этой идеей и даже нашла курс подготовки от инструкторов спецназа для гражданских лиц.
— Кто тут настоящий батька с сыном? — подписала Водонаева снимки.
На Западе увидели послание в образе Лукашенко с автоматом в рукахВпрочем, его несколько смазало то, что оружие было без магазина.
Ранее Лайф публиковал реакцию соцсетей на появление Александра и Николая Лукашенко с автоматами. В Интернете политика окрестили "Картофельным Рэмбо", а его сына — белорусским "Гномом Гномычем".