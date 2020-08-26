Почти половина россиян опасаются тайного чипирования

Илон Маск будет устанавливать чипы в мозг человека, и он не первый. История чипирования населения Создатель Tesla и SpaceX заявил, что его компания Neuralink будет ставить микросхемы в мозг человека. Маск видит в чипах пользу: они и мозг излечат, и слух улучшат. Но сторонники теорий заговоров считают: это первый шаг по превращению людей в рабов. При этом чипировать людей стали ещё до Илона Маска.