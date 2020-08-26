Почти половина россиян опасаются тайного чипирования

45% россиян признались, что опасаются скрытого чипирования. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Большинство россиян, слышавших о чипировании, относятся к нему в той или иной степени негативно (77%), ещё 11% заявили, что им эта тема в принципе безразлична.
Теория заговора и новый мировой порядок. Как родилась и развивалась идея чипирования населения"Нас всех превратят в рабов", — пишут в сетях конспирологи о чипировании. Кажется, что маленькая микросхема, вживлённая под кожу, породила страхов больше, чем триста лет назад вызывал топор палача. Чипирование — благодатная почва для теории заговоров. Мы коротко и в картинках вспомнили три основных этапа развития человеческих чипов.
Половина опрошенных (51%) считают, что техническая возможность чипирования есть уже сейчас. Почти столько же (54%) респондентов полагают, что без их ведома чипирование невозможно, а 42% придерживаются обратного мнения.
В числе преимуществ чипирования респонденты называли возможность бесконтактной оплаты и отсутствие необходимости носить с собой документы. Ещё 34% признались, что не видят никаких преимуществ, а 35% назвали среди недостатков чипирования контроль, а также нарушение прав и свобод.
Илон Маск будет устанавливать чипы в мозг человека, и он не первый. История чипирования населенияСоздатель Tesla и SpaceX заявил, что его компания Neuralink будет ставить микросхемы в мозг человека. Маск видит в чипах пользу: они и мозг излечат, и слух улучшат. Но сторонники теорий заговоров считают: это первый шаг по превращению людей в рабов. При этом чипировать людей стали ещё до Илона Маска.
К слову, в мае Лайф рассказывал, что жители Северной Осетии подожгли вышку связи, опасаясь "чипирования". А в Татарстане мать увела детей в лес и две недели кормила листьями из-за того же фейка.