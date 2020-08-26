Украина намерена закрыть границу для иностранцев до конца сентября

Кабинет министров Украины рассмотрит в среду возможность закрытия границы для иностранцев в связи с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

— Мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнёрами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, — цитирует издание слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Он добавил, что есть исключения для иностранцев, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных миссий, гуманитарных миссий, членами экипажей.