Украина намерена закрыть границу для иностранцев до конца сентября

Кабинет министров Украины рассмотрит в среду возможность закрытия границы для иностранцев в связи с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
— Мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнёрами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, — цитирует издание слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Кипр с 28 августа откроет границу для некоторых категорий россиянМестные власти делят страны на три группы по эпидемиологической ситуации.
Он добавил, что есть исключения для иностранцев, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных миссий, гуманитарных миссий, членами экипажей.
Ранее общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 208 193 человек.