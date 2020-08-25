Кипр с 28 августа откроет границу для некоторых категорий россиян

Кипр с 28 августа откроет границу для некоторых категорий граждан РФ, сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения республики.

С пятницы Россия будет включена в группу C по эпидемиологической обстановке. Это означает, что въехать на остров смогут постоянно проживающие там россияне и их родственники, дипломаты, а также люди с видом на жительство в стране или со специальным разрешением от властей.

По прибытии на Кипр граждане должны будут сдать тест на коронавирус или же предоставить справку об отсутствии инфекции в организме, выданную не раньше чем за три дня до прилёта. Также россиянам потребуется пройти двухнедельный карантин и перед его окончанием вновь сдать анализы на наличие CoViD-19.

Отметим, что гражданам государств категории B необходимо также предоставить справку, но обязательный карантин для них не предусмотрен. Жители стран категории A предоставлять справку не должны вовсе.