"Сухарь" Варламова помог "Айлендерс" разгромить "Филадельфию"

В Торонто, Канада, завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 4:0 разгромил "Филадельфию Флайерз". Главным творцом успеха островитян стал вратарь Семён Варламов — россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам.

Счёт в первом периоде открыл защитник Энди Грин. Второй отрезок игры прошёл без заброшенных шайб, а в заключительной двадцатиминутке голы нападающих Жан-Габриэля Пажо, Андерса Ли и защитника Девона Тейвза (в пустые ворота) сняли все вопросы о победителе матча.

Anders Lee puts home the Barzal dish to push the Islanders lead to 3 in the third!#Isles pic.twitter.com/eo345kSkqL — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 25, 2020

Российский вратарь "Айлендерс" Семён Варламов, для которого этот шат-аут стал вторым в нынешнем плей-офф, удостоился звания первой звезды матча.

Perfection from Semyon Varlamov in the crease, stopping all 29 shots against for the @pepsi shutout. #StanleyCup pic.twitter.com/znDefZQwLX — NHL (@NHL) August 25, 2020

Во второй игре дня "Даллас Старз" одержал вторую победу в противостоянии с "Колорадо Эвеланш" (5:2) и повёл в серии 2-0. В составе звёзд победным голом и результативной передачей отметился нападающий Александр Радулов. Также ассистентский балл записал на свой счёт партнёр Радулова Денис Гурьянов. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 38 бросков по своим воротам и, как Варламов, был признан первой звездой матча.

Alexander Radulov! What a wild carom into the back of the net! Dallas leads!#GoStars pic.twitter.com/xpDXWRukS3 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 25, 2020

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд