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"Сухарь" Варламова помог "Айлендерс" разгромить "Филадельфию"

Для российского голкипера этот шат-аут стал вторым в нынешнем плей-офф.

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Фото © Twitter / x-new york islanders

В Торонто, Канада, завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 4:0 разгромил "Филадельфию Флайерз". Главным творцом успеха островитян стал вратарь Семён Варламов — россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам.

Счёт в первом периоде открыл защитник Энди Грин. Второй отрезок игры прошёл без заброшенных шайб, а в заключительной двадцатиминутке голы нападающих Жан-Габриэля Пажо, Андерса Ли и защитника Девона Тейвза (в пустые ворота) сняли все вопросы о победителе матча.

Российский вратарь "Айлендерс" Семён Варламов, для которого этот шат-аут стал вторым в нынешнем плей-офф, удостоился звания первой звезды матча.

Во второй игре дня "Даллас Старз" одержал вторую победу в противостоянии с "Колорадо Эвеланш" (5:2) и повёл в серии 2-0. В составе звёзд победным голом и результативной передачей отметился нападающий Александр Радулов. Также ассистентский балл записал на свой счёт партнёр Радулова Денис Гурьянов. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 38 бросков по своим воротам и, как Варламов, был признан первой звездой матча.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд

  • "Филадельфия" — "Айлендерс" — 0:4 (0:1; 0:0; 0:3), в серии — 0-1
  • "Колорадо" — "Даллас" — 2:5 (1:0; 1:4; 0:1), в серии — 0-2

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