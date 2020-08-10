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Кипр согласился внести поправки в налоговое соглашение с Россией

В документе будут прописаны сборы на дивиденды, которые перечисляются из РФ.

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Фото © Pixabay

Кипр и Россия достигли договорённости по поправкам в налоговое соглашение. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Речь идёт о введении налога в размере 15% на дивиденды, которые перечисляются из одной страны в другую. В России рассчитывают, что эта мера позволит дополнительно направлять в бюджет 130–150 миллиардов рублей ежегодно.

Протокол вступит в силу с 1 января 2021 года. При этом Россия останавливает процесс денонсации налогового соглашения с Кипром.

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Эти деньги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Сейчас Минфин ведёт переговоры о повышении налога на дивиденды и проценты до 15% с Люксембургом и Мальтой. Те же условия Россия предлагает и Нидерландам, однако официального ответа пока не поступало.

Напомним, ранее Минфин России собирался расторгнуть соглашение с Кипром о двойном налогообложении.

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