Кипр согласился внести поправки в налоговое соглашение с Россией

Кипр и Россия достигли договорённости по поправкам в налоговое соглашение. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Речь идёт о введении налога в размере 15% на дивиденды, которые перечисляются из одной страны в другую. В России рассчитывают, что эта мера позволит дополнительно направлять в бюджет 130–150 миллиардов рублей ежегодно.

Протокол вступит в силу с 1 января 2021 года. При этом Россия останавливает процесс денонсации налогового соглашения с Кипром.

Сейчас Минфин ведёт переговоры о повышении налога на дивиденды и проценты до 15% с Люксембургом и Мальтой. Те же условия Россия предлагает и Нидерландам, однако официального ответа пока не поступало.