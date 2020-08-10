Кипр согласился внести поправки в налоговое соглашение с Россией

Кипр и Россия достигли договорённости по поправкам в налоговое соглашение. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.
Речь идёт о введении налога в размере 15% на дивиденды, которые перечисляются из одной страны в другую. В России рассчитывают, что эта мера позволит дополнительно направлять в бюджет 130–150 миллиардов рублей ежегодно.
Протокол вступит в силу с 1 января 2021 года. При этом Россия останавливает процесс денонсации налогового соглашения с Кипром.
Путин предложил установить налог в размере 15% за вывод дивидендов в офшорыЭти деньги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Сейчас Минфин ведёт переговоры о повышении налога на дивиденды и проценты до 15% с Люксембургом и Мальтой. Те же условия Россия предлагает и Нидерландам, однако официального ответа пока не поступало.
Напомним, ранее Минфин России собирался расторгнуть соглашение с Кипром о двойном налогообложении.