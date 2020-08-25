Атаковавший мечети "новозеландский Брейвик" планировал теракты в течение 15 месяцев

Австралиец Брентон Таррант тщательно готовился к атаке на мечети в новозеландском Крайстчерче, которую он совершил 15 марта 2019 года, и планировал её на протяжении 15 месяцев.

Как заявила в ходе стартовавших 24 августа судебных слушаний полиция Новой Зеландии, Таррант посещал стрелковые клубы и оттачивал мастерство.

— Перед нападением он отправил сообщение своей семье, рассказав им, как общаться с полицией и противостоять обвинениям, а через 10 минут Брентон Харрисон Таррант начал атаку на мечети в Крайстчерче, — приводит текст обвинительного заключения портал Stuff.

Правоохранительные органы выяснили, что террорист прибыл в страну в 2017 году из Австралии. Уже на месте он получил лицензию и стал скупать мощное огнестрельное оружие, патроны, прицелы, а также бронежилеты и маскировочную одежду. Таррант тщательно изучил планировку мечетей, которую нашёл на специальных ресурсах в Сети.

Заседания по этому делу продлятся четыре дня. Ожидается, что по итогу Таррант будет приговорён к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Преступник ранее признал вину и отказался от адвокатов.