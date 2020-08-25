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Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы направили на обследование в Москву

Состояние Кара-оола стабильное, удовлетворительное.

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Фото © VK / karaool

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, повторно заразившийся коронавирусом, направлен в Москву для прохождения дополнительного обследования. Об этом сообщила его пресс-секретарь Долаана Салчак в посте в социальной сети "ВКонтакте".

Салчак подчеркнула, что в Кызыле Кара-оолу была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас он работает в дистанционном режиме, при этом исполнение обязанностей главы республики возложил на своего первого заместителя Александра Брокерта.

В связи с тем, что последствия инфекции не изучены в достаточной степени, глава Тувы направлен для дополнительного обследования в Москву, — пояснила пресс-секретарь.

"Я к нему с презрением отношусь". Глава Тувы заявил о повторном заражении коронавирусом

Шолбану Кара-оолу пришлось вновь ложиться в больницу, на этот раз с головными болями.

Напомним, в прошлый раз Кара-оол проходил лечение от CoViD-19 в конце мая. К работе он вернулся в начале июня.

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