KFC из-за коронавируса отказалась от своего слогана, использовавшегося 64 года

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказалась от своего слогана "Вкусно так, что пальчики оближешь" (It's Finger Lickin' Good), посчитав, что он не подходит для потребителей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.
— Нынешний год выдался не таким, как остальные. Поэтому сейчас наш слоган выглядит не совсем подходящим, — говорится в сообщении пресс-службы KFC.
Отмечается, что слоган, использовавшийся 64 года, вернётся на рекламный рынок позже. При этом сама продукция компании, как заверила главный маркетолог Кэтрин Тан-Джиллеспай, не изменится.
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