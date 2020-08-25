Кравчук заявил, что Украина пустит воду в Крым "в случае гуманитарной катастрофы"

Украина готова возобновить подачу воды в Крым для населения в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил первый президент страны, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

— Там живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду, — сказал политик в эфире "Украинского радио".

При этом он добавил, что речь не идёт о промышленных предприятиях и военных базах.