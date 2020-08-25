Кравчук заявил, что Украина пустит воду в Крым "в случае гуманитарной катастрофы"

Украина готова возобновить подачу воды в Крым для населения в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил первый президент страны, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
— Там живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду, — сказал политик в эфире "Украинского радио".
При этом он добавил, что речь не идёт о промышленных предприятиях и военных базах.
"Мы готовы помочь". Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности для вторжения в КрымТем не менее политик считает, что для украинского президента важнее договорённости с Россией.
Напомним, Крым стал регионом России после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Во время июльского визита в Керчь президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Украина не развивала полуостров.