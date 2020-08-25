"Сера нужна". Врач назвал опасный способ чистки ушей

Чистка ушей от серы ватными палочками может привести к увеличению риска возникновения инфекции. Об этом сообщил врач-отоларинголог Иван Лесков.

— На самом деле сера в ушах, пусть в небольшом количестве, но нужна. Она защищает кожу слухового прохода. Там кожа отличается от той, что у нас на руках или ногах. Там более крупные поры, из-за этого больше риск развития инфекции на коже, — приводит его слова радио Sputnik.

Так, например, сера защищает от инфекций при купании в не очень чистых водоёмах. При этом переживать по поводу её большого скопления в ушах не стоит, ведь вещество само выходит наружу при жевании и остаётся на входе.

— Именно тогда мы её видим и говорим, что уши грязные, а если заглянуть внутрь, то там всё будет очень даже неплохо, — заключил лор.