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На Украине прогремел взрыв в общежитии ВСУ, погиб военнослужащий

Причиной инцидента стала халатность.

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Фото © Facebook / Навчальний центр "Десна"

В Черниговской области Украины произошёл взрыв в одном из общежитий военного учебного центра "Десна". Один человек погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба центра на странице в "Фейсбуке".

В рабочее время в одном из общежитий из-за личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошёл взрыв, — говорится в сообщении.

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Это уже четвёртый подобный случай на Украине за последние две недели.

Помимо военных пострадала девушка, находившаяся в гостях. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее под Ульяновском мощный взрыв до основания разрушил дом.

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