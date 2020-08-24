На Украине прогремел взрыв в общежитии ВСУ, погиб военнослужащий

В Черниговской области Украины произошёл взрыв в одном из общежитий военного учебного центра "Десна". Один человек погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба центра на странице в "Фейсбуке".
— В рабочее время в одном из общежитий из-за личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошёл взрыв, — говорится в сообщении.
Воевавший в Донбассе ветеран ВСУ под Полтавой захватил в заложники жену и тёщуЭто уже четвёртый подобный случай на Украине за последние две недели.
Помимо военных пострадала девушка, находившаяся в гостях. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Ранее под Ульяновском мощный взрыв до основания разрушил дом.