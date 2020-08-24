Адвокат сообщил, что допрос видевшего Ефремова не за рулём свидетеля не состоится

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что допрос свидетеля, который утверждает, что актёра Михаила Ефремова не было за рулём в момент смертельного ДТП в центре Москвы, не состоится.

— У нас больше не получится допросить второго свидетеля. Дело в том, что я ушёл из процесса в тот момент, когда это можно было сделать, — цитирует юриста ТАСС.

При этом защитник не уточнил, что мешает допросить свидетеля в другой день.

В беседе с РИА "Новости" Пашаев добавил, что свидетель живёт в Анапе и существуют сложности с его явкой в суд.

Ранее Лайф сообщал, что отказавшийся от услуг адвоката Пашаева Ефремов передумал и снова нанял его.