Адвокат сообщил, что допрос видевшего Ефремова не за рулём свидетеля не состоится

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что допрос свидетеля, который утверждает, что актёра Михаила Ефремова не было за рулём в момент смертельного ДТП в центре Москвы, не состоится.
— У нас больше не получится допросить второго свидетеля. Дело в том, что я ушёл из процесса в тот момент, когда это можно было сделать, — цитирует юриста ТАСС.
При этом защитник не уточнил, что мешает допросить свидетеля в другой день.
Подслеповатый свидетель по делу Ефремова не смог узнать себя на кадрах с места ДТПРанее мужчина заявил, что в момент аварии актёра не было за рулём.
В беседе с РИА "Новости" Пашаев добавил, что свидетель живёт в Анапе и существуют сложности с его явкой в суд.
Ранее Лайф сообщал, что отказавшийся от услуг адвоката Пашаева Ефремов передумал и снова нанял его.
Напомним, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.