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Адвокат сообщил, что допрос видевшего Ефремова не за рулём свидетеля не состоится

По словам юриста, свидетель живёт в Анапе и есть сложности с его явкой в суд.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что допрос свидетеля, который утверждает, что актёра Михаила Ефремова не было за рулём в момент смертельного ДТП в центре Москвы, не состоится.

У нас больше не получится допросить второго свидетеля. Дело в том, что я ушёл из процесса в тот момент, когда это можно было сделать, — цитирует юриста ТАСС.

При этом защитник не уточнил, что мешает допросить свидетеля в другой день.

Подслеповатый свидетель по делу Ефремова не смог узнать себя на кадрах с места ДТП

Ранее мужчина заявил, что в момент аварии актёра не было за рулём.

В беседе с РИА "Новости" Пашаев добавил, что свидетель живёт в Анапе и существуют сложности с его явкой в суд.

Адвокат Пашаев пожаловался на угрозы из-за дела Ефремова

Юрист просит провести проверку.

Ранее Лайф сообщал, что отказавшийся от услуг адвоката Пашаева Ефремов передумал и снова нанял его.

Напомним, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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