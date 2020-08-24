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Адвокат Пашаев пожаловался на угрозы из-за дела Ефремова

Юрист просит провести проверку.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в правоохранительные органы с просьбой защитить от неизвестных, якобы угрожающих ему уголовным делом.

Как мне стало известно от нескольких знакомых и из Интернета, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности, — цитирует юриста ТАСС.

По словам Пашаева, на него постоянно оказывается давление с целью прекратить защиту Ефремова. Адвокат просит провести проверку фактам, изложенным в своём обращении.

Напомним, ранее актёр, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, отказался от услуг Пашаева и заявил, что найдёт адвокатов посильнее. Но в понедельник стало известно, что он передумал и опять назначил юриста своим защитником.

Как сообщал Лайф, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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