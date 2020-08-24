Адвокат Пашаев пожаловался на угрозы из-за дела Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в правоохранительные органы с просьбой защитить от неизвестных, якобы угрожающих ему уголовным делом.

— Как мне стало известно от нескольких знакомых и из Интернета, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности, — цитирует юриста ТАСС.

По словам Пашаева, на него постоянно оказывается давление с целью прекратить защиту Ефремова. Адвокат просит провести проверку фактам, изложенным в своём обращении.

Напомним, ранее актёр, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, отказался от услуг Пашаева и заявил, что найдёт адвокатов посильнее. Но в понедельник стало известно, что он передумал и опять назначил юриста своим защитником.