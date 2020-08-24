Адвокат Пашаев пожаловался на угрозы из-за дела Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в правоохранительные органы с просьбой защитить от неизвестных, якобы угрожающих ему уголовным делом.
— Как мне стало известно от нескольких знакомых и из Интернета, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности, — цитирует юриста ТАСС.
По словам Пашаева, на него постоянно оказывается давление с целью прекратить защиту Ефремова. Адвокат просит провести проверку фактам, изложенным в своём обращении.
Напомним, ранее актёр, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, отказался от услуг Пашаева и заявил, что найдёт адвокатов посильнее. Но в понедельник стало известно, что он передумал и опять назначил юриста своим защитником.
Как сообщал Лайф, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.