Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Джигурда заявил, что доказал невиновность Ефремова

Актёр провёл некую экспертизу видео, снятого после роковой автоаварии.

86
Post cover

Фото © Василий Кузьмичёнок / ТАСС

Актёр Никита Джигурда заявил, что обнаружил доказательства невиновности его коллеги Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Скандальный артист сегодня в очередной раз появился перед зданием суда, где слушалось дело Ефремова, и представил результаты некоей экспертизы.

Как сообщает телеканал "360", Джигурда считает видео, которое приводит сторона обвинения, смонтированным. Он показал документы, в которых говорится о том, что видеофайл лишён признаков достоверности, а также смонтирован из ролика, снятого на смартфон.

"В суд я шёл за правдой". Ефремов согласился признать вину при одном условии

Артист выступал без адвоката и читал текст с бумажки.

Якобы на видео присутствуют многочисленные признаки монтажа и "внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп", оно "не является источником достоверной информации". Также в экспертизе подчёркивается, что определить личность водителя внедорожника невозможно с научно-технической точки зрения.

Ранее Джигурда заявил, что "доказал" невиновность Ефремова оккультными ритуалами, и даже зачитал перед зданием суда стихотворение о друге.

Выбор редакции

Loading...