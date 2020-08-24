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"В суд я шёл за правдой". Ефремов согласился признать вину при одном условии

Артист выступал без адвоката и читал текст с бумажки.

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Михаил Ефремов. Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Видео © LifeShot

Михаил Ефремов на сегодняшнем заседании в Пресненском суде заявил, что готов признать свою вину. Однако единственным условием для этого он назвал наличие неопровержимых доказательств того, что за рулём в момент смертельной аварии был именно он. Сам он утверждает, что из того момента ничего не помнит.

Шёл я в суд за правдой. Я думал, что кто-то скажет, где я всё-таки находился во время трагедии. Или мне покажут видео, что я находился на водительском месте за рулём, — сказал Ефремов в зале суда.

Суд по делу о ДТП с участием Ефремова отложили до 31 августа

Актёр не смог найти себе нового адвоката на сегодняшнее судебное заседание.

Новых адвокатов артист пока не нашёл, а свой текст читал с бумажки. Он также рассказал, что все юристы, которые предлагали ему свои услуги, оказались бестолковыми.

На поиски защитника у Ефремова есть время до 31 августа. Если не найдёт сам, адвоката назначат государственного.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице, а Ефремову назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. В крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На предыдущем заседании суда он отказался от услуг всех адвокатов, включая Пашаева, заявив, что найдёт "кого-нибудь посильнее".

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