"В суд я шёл за правдой". Ефремов согласился признать вину при одном условии

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Михаил Ефремов на сегодняшнем заседании в Пресненском суде заявил, что готов признать свою вину. Однако единственным условием для этого он назвал наличие неопровержимых доказательств того, что за рулём в момент смертельной аварии был именно он. Сам он утверждает, что из того момента ничего не помнит.

— Шёл я в суд за правдой. Я думал, что кто-то скажет, где я всё-таки находился во время трагедии. Или мне покажут видео, что я находился на водительском месте за рулём, — сказал Ефремов в зале суда.

Новых адвокатов артист пока не нашёл, а свой текст читал с бумажки. Он также рассказал, что все юристы, которые предлагали ему свои услуги, оказались бестолковыми.

На поиски защитника у Ефремова есть время до 31 августа. Если не найдёт сам, адвоката назначат государственного.