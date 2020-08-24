Ефремов передумал и опять нанял адвоката Эльмана Пашаева

Актёр Михаил Ефремов, на днях отказавшийся от услуг своих адвокатов, в том числе уже скандально известного Эльмана Пашаева, передумал. Он вновь заключил договор с этим юристом. Эту информацию Лайфу подтвердил сам Пашаев.

— Да. Ефремов только что заключил соглашение, — сказал адвокат.

В свою очередь коллега Пашаева — адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу Ефремова, выразил надежду, что это позволит ускорить слушание дела.

— Учитывая, что он уже хорошо знаком с деталями дела, надеюсь, в понедельник слушание состоится без переносов, — сказал Добровинский Лайфу.

Напомним, что сегодня из-за отсутствия адвокатов Ефремову пришлось самому выступать в суде. Он заявил о готовности признать вину, но при одном условии. Слушание перенесли на 31 августа, чтобы дать актёру время на поиск защитников.