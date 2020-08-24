Москвич украл кота Снежка у петербурженки, отказавшей ему в близости

Жительница Санкт-Петербурга приехала с детьми и котом Снежком в Москву, чтобы показать ребятам столицу, однако наткнулась на странного поклонника.
Как сообщает Mash, семья поселилась в гостинице в Измайловском и отправилась прогуляться. К ним пристал мужчина, который стал оказывать женщине знаки внимания и просился переночевать. При этом расплатиться с ней он планировал натурой.
Когда надежды уже не осталось. 10 потерявшихся котов, которые спустя долгие годы нашли дорогу домойСогласно статистике Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, из десяти пропавших питомцев возвращаются домой только двое. Но эти редкие случаи — самые настоящие чудеса. В подборке ниже — десять счастливых хозяев, которым удалось воссоединиться со своими любимцами.
Отказ сильно задел поклонника. На следующий день гостья столицы обнаружила, что её кот пропал. Патрульные полицейские видели, как несостоявшийся герой-любовник пытался продать пушистика. Хозяйка Снежка написала заявление о хищении, однако кота до сих пор найти не удалось.
Ранее в Твери спасли кота-путешественника, который проехал под капотом машины 40 километров.