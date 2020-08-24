Москвич украл кота Снежка у петербурженки, отказавшей ему в близости

Когда надежды уже не осталось. 10 потерявшихся котов, которые спустя долгие годы нашли дорогу домой Согласно статистике Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, из десяти пропавших питомцев возвращаются домой только двое. Но эти редкие случаи — самые настоящие чудеса. В подборке ниже — десять счастливых хозяев, которым удалось воссоединиться со своими любимцами.