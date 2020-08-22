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Когда надежды уже не осталось. 10 потерявшихся котов, которые спустя долгие годы нашли дорогу домой

Согласно статистике Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, из десяти пропавших питомцев возвращаются домой только двое. Но эти редкие случаи — самые настоящие чудеса. В подборке ниже — десять счастливых хозяев, которым удалось воссоединиться со своими любимцами.

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Фото © Ventura County Animal Services

"Мужчина воссоединился со своим 19-летним котом через семь лет после того, как тот пропал"

Фото © Ventura County Animal Services

"Потеряла мою кошку год назад, вчера позвонили из приюта для животных и сказали, что они нашли мою кошечку. Микрочипы работают!"

Фото © Boooof

"Кошка прыгнула прямо в руки хозяйке после 536 дней в разлуке"

Фото © Mindy Criner

"Моя подруга только что пошла выбирать себе питомца в нашем местном приюте для животных и нашла свою кошку, которая пропала больше года назад"

Фото © Sweeetniblets

"Моя кошка нашлась спустя полтора года после пропажи!! Добро пожаловать домой, принцесса"

Фото © Hurricanekarina

"Добро пожаловать домой, котейка. Моей племяннице был всего год, когда он исчез"

Фото © UtahMomsLife

"Этого кота вернули домой после 18 месяцев отсутствия. Только посмотрите, как он этому рад!"

Фото © Fatjesus

"Блудная дочь вернулась. После трёхлетнего отсутствия в австралийских лесах"

Фото © Seedyrom247

"17-летний кот вернулся домой после десятилетнего отсутствия"

Фото © Waaytv

"Воссоединился с пропавшей кошкой через семь лет"

Фото © Freetimetoplay

Парень женился на той, которая поддерживала его в течение 5 лет, и неважно, что это кошка

Житель Санта-Моники, США, поразил пользователей Сети своей странной свадьбой. В прямом эфире парень устроил торжество вместе со своей любимой кошкой. Всё происходящее — совсем не шутки, а способ привлечь внимание к важной проблеме.

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