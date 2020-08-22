Когда надежды уже не осталось. 10 потерявшихся котов, которые спустя долгие годы нашли дорогу домой

"Мужчина воссоединился со своим 19-летним котом через семь лет после того, как тот пропал"
"Потеряла мою кошку год назад, вчера позвонили из приюта для животных и сказали, что они нашли мою кошечку. Микрочипы работают!"
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"Кошка прыгнула прямо в руки хозяйке после 536 дней в разлуке"
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"Моя подруга только что пошла выбирать себе питомца в нашем местном приюте для животных и нашла свою кошку, которая пропала больше года назад"
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"Моя кошка нашлась спустя полтора года после пропажи!! Добро пожаловать домой, принцесса"
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"Добро пожаловать домой, котейка. Моей племяннице был всего год, когда он исчез"
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"Этого кота вернули домой после 18 месяцев отсутствия. Только посмотрите, как он этому рад!"
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"Блудная дочь вернулась. После трёхлетнего отсутствия в австралийских лесах"
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"17-летний кот вернулся домой после десятилетнего отсутствия"
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"Воссоединился с пропавшей кошкой через семь лет"
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