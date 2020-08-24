В порту Бейрута найдено почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами

Военные специалисты Ливана вместе с французскими коллегами обнаружили в порту Бейрута 79 контейнеров с ядовитыми химическими веществами. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

В период с 14 по 22 августа сначала было найдено 25 контейнеров с соляной кислотой, а затем ещё 54 с другими веществами. Отмечается, что их утечка стала бы катастрофой.