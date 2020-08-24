В порту Бейрута найдено почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами

Военные специалисты Ливана вместе с французскими коллегами обнаружили в порту Бейрута 79 контейнеров с ядовитыми химическими веществами. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.
В период с 14 по 22 августа сначала было найдено 25 контейнеров с соляной кислотой, а затем ещё 54 с другими веществами. Отмечается, что их утечка стала бы катастрофой.
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Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, жертвами которого стали более 170 человек, тысячи пострадали. Причиной трагедии стали нарушения при хранении трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Взрыв спровоцировал рост недовольства населения действиями властей, и 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств. Кабинет министров в полном составе ушёл в отставку.