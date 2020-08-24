Названы регионы России, которым угрожают лесные пожары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы, где сформировались условия для возникновения лесных пожаров.

Так, в ближайшие дни загореться могут леса в Липецкой, Воронежской, Курской, Тульской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Иркутской областях, Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, Республике Коми и регионах Северо-Кавказского федерального округа.

— Это не значит, что лесные пожары там непременно будут. Это значит, что существуют условиях для их возникновения, — уточнил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог отметил, что площадь лесных пожаров в нынешнем году является большой, однако она гораздо меньше по сравнению с 2019 годом. Он связал это с деятельностью ведомств по устранению угрозы и ликвидации пожаров — Росгидромета, Рослесхоза и МЧС.

По данным Авиалесоохраны, на 00:00 25 августа в России действует 82 лесных пожара на общей площади 57 450 гектаров. На всей территории Красноярского края и в трёх муниципальных районах Иркутской области введён режим ЧС.