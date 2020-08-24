Парагвайский суд освободил задержанного за поддельные документы Роналдиньо

Экс-футболист сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо и его брат Роберто ди Ассис освобождены из-под домашнего ареста в Парагвае. Такое решение принял судья Густаво Амарилья, сообщает местная газета ABC Color.

Теперь Роналдиньо вместе с братом смогут вернуться на родину. Родственника спортсмена суд приговорил к условному двухлетнему наказанию. Также обоим назначен совокупный штраф в размере 200 тысяч долларов. Таким образом, была удовлетворена просьба прокуратуры не назначать братьям реального срока.