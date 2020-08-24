"Предлагали сказать, что изнасиловал ОМОН". СК Белоруссии сообщил о попытке провокации со стороны журналистов — видео

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Следственный комитет Белоруссии в своём телеграм-канале опубликовал видео рассказа несовершеннолетнего, в котором он утверждает, что журналисты предлагали ему обвинить сотрудников ОМОНа в изнасиловании.
Молодой человек сообщил, что его задержали во время акций протеста в Минске и доставили в ИВС в 1-м переулке Окрестина. Как только его забрали родители, он обратился в больницу, где провёл двое суток.
Белорусский Следком проверяет данные об изнасиловании силовиками задержанных участниц акций протестаТакие слухи появились в телеграм-каналах со ссылкой на анонимные свидетельства врачей-гинекологов.
— Я шёл на прогулку. Ко мне подошли журналисты, спросили, почему я лежу [в больнице]. Я показывал им свой диагноз. У меня было повреждение прямой кишки, и они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН, — рассказал юноша и добавил, что отказался, назвав произошедшее провокацией.
При этом СК уточняет, что врачи не подтвердили предварительный диагноз "повреждение слизистой прямой кишки", поставленный молодому человеку при госпитализации. Также отмечается, что ни одного случая изнасилования участников протестов правоохранителями зарегистрировано не было.
Белорусский Следком проверяет данные об изнасиловании силовиками задержанных участниц акций протестаТакие слухи появились в телеграм-каналах со ссылкой на анонимные свидетельства врачей-гинекологов.
Напомним, в Белоруссии продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа, на которых с результатом 80,1% победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.