На Западе увидели послание в образе Лукашенко с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне прилетел на вертолёте к своей резиденции в центре Минска с оружием и в бронежилете. Это ни что иное, как политический ход. Такое мнение в интервью телеканалу "360" выразил американский политолог Эндрю Корыбко.

— Это был отчаянный политический ход, ведь известно, что у автомата даже не был заряжен магазин. Это означает, что оружие оказалось бы бесполезным, если бы политика вынудили его применить. Это разрушает посыл, который Лукашенко пытался донести: что он сильный правитель, который будет сражаться за свою страну против поощряемой извне цветной революции, — полагает Корыбко.

Такую же версию выдвинули и в Швейцарии. Политолог Дэниел Уорнер считает, что, продемонстрировав оружие, Лукашенко "хотел напугать людей". При этом эксперт отмечает, что неизвестно, поддерживают ли президента полностью в милиции и армии.

— Заметьте, что каждый раз, когда он хлопает по плечу кого-то из представителей этих сил, он как бы хочет убедиться, что они на его стороне, — подчеркнул Уорнер.

Также политолог упомянул, что рядом с Лукашенко в экипировке спецназовца шёл его сын Николай. По мнению Корыбко, этим президент хотел показать гражданам, что дети тоже должны защищать свою страну.