Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос по делу оппозиции

В Следственный комитет Белоруссии вызвали на допрос нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. Повестка ей направлена как члену президиума Координационного совета оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба совета.

— Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту создания Координационного совета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что писательница планирует пойти на допрос. Дело против оппозиции было возбуждено по статье о захвате власти.