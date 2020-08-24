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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос по делу оппозиции

Единомышленники писателя сообщили, что она намерена пойти в СК.

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Светлана Алексиевич. Фото © DPA / TASS

В Следственный комитет Белоруссии вызвали на допрос нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. Повестка ей направлена как члену президиума Координационного совета оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту создания Координационного совета, — говорится в сообщении.

Алексиевич и другие. Белорусская оппозиция представила состав "временного правительства"

Первое заседание состоится уже в ближайшие дни.

Отмечается, что писательница планирует пойти на допрос. Дело против оппозиции было возбуждено по статье о захвате власти.

Ранее Лайф рассказывал, что Алексиевич призывала президента Александра Лукашенко "уйти в отставку, пока не поздно".

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