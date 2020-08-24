Белорусская оппозиция опровергла сообщения о нежелании сотрудничать с РФ

Координационный совет белорусской оппозиции не занимался разработкой документов, направленных на снижение уровня сотрудничества страны с Россией, и не собирается этого делать. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Минске сделал член президиума совета Павел Латушко.

— Я хотел бы, отвечая на высказывания наших коллег в РФ, наших друзей, может быть, правильно сказать не коллег, а именно друзей в РФ, отметить: координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с РФ, — сказал Латушко.