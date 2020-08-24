Скрывают фамилии и работают в спецслужбах. Кто они, дети глав государств, и чем занимаются?

Многих поразило появление 15-летнего сына Александра Лукашенко Николая в военной форме и с автоматом накануне на совещании. Оказывается, не у одного президента Белоруссии столь своеобразное отношение к сыну-подростку. Одни из них купаются в роскоши и занимают высокие государственные посты, а другие остаются в тени своих знаменитых отцов. Кто они, дети президентов, и стоит ли им завидовать.

Виктор, Дмитрий и Николай Лукашенко

Сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дмитрий, Николай и Виктор (слева направо). Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Кроме младшего Николая у Лукашенко есть ещё двое сыновей. Старшие — Виктор и Дмитрий — по примеру отца занялись политикой и бизнесом. Первый — помощник президента по национальной безопасности и член Совета безопасности Беларуси, а второй занимает пост председателя центрального совета объединения "Президентский спортивный клуб". Они оба женаты, но личную жизнь не афишируют. Младшего, Николая, судя по всему, готовят к политической деятельности с ранних лет.

Си Минцзэ

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Жизнь дочери китайского лидера Си Цзиньпина тщательно скрывают. В государстве не принято распространяться о детях правящего класса, поэтому всё о них засекречено. Про Си Минцзэ известно, что она изучала психологию и английский язык в Гарварде. Интересно, что имя её было вымышленным. Якобы спецслужбы Китая так заботились о её безопасности.

Иванка, Дональд-младший, Тиффани, Эрик и Бэррон Трамп

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Потомство американского президента — одно из самых многочисленных среди глав государств. Интересно, что дети его от разных жён. Старшие — Иванка, Эрик и Дональд — пошли по стопам отца и занимаются политикой или бизнесом. Иванка получила должности вице-президента компании The Trump Organization и ассистента президента в Белом доме, Эрик — владелец компании Trump Winery по производству винных напитков и семейного бизнеса The Trump Organization, а Дональд — исполнительный вице-президент The Trump Organization. Тиффани Трамп строит карьеру в шоу-бизнесе: она сначала стажировалась в американском Vogue, дефилировала на показе Эндрю Уоррена в 2016-м, сейчас много путешествует и ведёт блог в Instagram. Младший сын, Бэррон, пока учится в школе.

Лейла и Арзу Алиевы

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Несмотря на то что в Азербайджане управлением государства — так сложилось — уже несколько лет занимается одна семья Алиевых, дочери президента Ильхама Алиева по стопам отца и матери, которая является вице-президентом страны, не пошли. Лейла известна в России прежде всего как бывшая супруга музыканта Эмина Агаларова. Сейчас Лейла возглавляет сразу несколько общественных, экологических и гуманитарных организаций, пишет стихи и картины. Вторая дочь президента, Арзу, продюсирует азербайджанское кино. В 2011-м она вышла замуж за бизнесмена Самеда Курбанова и переехала с ним в Москву.

Кинга Дуда

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Несмотря на юный возраст (Кинге всего 23 года), дочь польского президента Анджея Дуды уже успела стать одной из самых обсуждаемых персон своей страны. Наследница президента намерена пойти по стопам отца. У Кинги в планах занять одну из руководящих должностей в правительстве. Расположить к себе поляков она уже успела: участвовала в предвыборной кампании отца и обзавелась не одним фан-клубом в социальных сетях.

Александра и Кирилл Зеленские

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