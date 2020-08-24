Путин и Лукашенко опять созвонились. Договорились об испытаниях вакцины от CoViD-19

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели ещё один телефонный разговор. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба президента Белоруссии.

Отмечается, что лидеры Союзного государства обсудили ситуацию в Белоруссии "и на внешнем контуре, особенно на западном направлении".

— Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведённой в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина, — говорится в сообщении.

Отметим, что телефонные переговоры лидеров России и Белоруссии стали частым явлением на фоне сложной ситуации в республике.