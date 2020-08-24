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Путин и Лукашенко опять созвонились. Договорились об испытаниях вакцины от CoViD-19

Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлен российский препарат.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели ещё один телефонный разговор. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба президента Белоруссии.

Отмечается, что лидеры Союзного государства обсудили ситуацию в Белоруссии "и на внешнем контуре, особенно на западном направлении".

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Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведённой в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина, — говорится в сообщении.

Отметим, что телефонные переговоры лидеров России и Белоруссии стали частым явлением на фоне сложной ситуации в республике.

Что касается вакцины, то планируется, что к концу года она уже будет выпускаться миллионными партиями в месяц.

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