Картофельный Рэмбо и белорусский Гном Гномыч. Реакция соцсетей на Лукашенко и Колю с автоматами

Почти все пользователи Интернета сочли, что происходящее похоже или на просчёт пиар-службы президента Белоруссии, или на откровенный фарс. Особо любознательные паблики Интернета, как, например, телеграм-канал "Девяностые", отыскали самое первое фото брутального Батьки.
Фото © t.me/Life90x
Белорусские паблики не стеснялись в сортах сарказма. И припомнили Лукашенко его обещание не допустить возврата в "лихие девяностые".
Лукашенко вернул 90е как и обещал pic.twitter.com/VNwKC0bcpi— Чай з варэннем (@belteanews) August 23, 2020
К Лукашенко почти сразу прикрепилось прозвище Картофельного Рэмбо. И тут же стали появляться белорусские мемасы на тему "героизма" её президента.
Как Лукашенко выглядит— Егор (@Graypfruit) August 23, 2020
По мнению По мнению
Лукашенко: остальных: pic.twitter.com/mn2opO2YB5
Но чаще всего автоматизированного Лукашенко сравнивали с комиссаром Жибером из фильма "Такси — 4". В этой части фильма комиссар съехал с катушек.
August 23, 2020
Ну а Коле, третьему и внебрачному сыну Лукашенко, досталось больше всего.
Титул «Самый несчастный ребёнок на планете Земля» официально переходит от Гном Гномыча к Коле Лукашенко.— Артём Дерягин (@DerArto) August 24, 2020
Параллели между 15-летним Николаем Лукашенко и семилетним сыном Рудковской и Плющенко Гномом Гномычем проводили постоянно. Сходство находили даже в фотографиях двух известных детей.
Фото © t.me/Life90x
В белорусском "Твиттере" и "Телеграме" даже создали фейковый аккаунт "Грустный Коленька", который ведут якобы от имени Николая Лукашенко и выкладывают абсурдные посты, якобы объясняющие странные поступки Батьки.
Подсунул сегодня папе другие таблетки. Результат вы видели сами.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020
Но вообще, смешные картинки точнее всего описывают общую атмосферу абсурда и безнадёги, которой веяло от кадров вооружённого президента и его 15-летнего сына, который по закону даже не имеет права держать оружие. Мало того, Николай не снимал бронежилет даже в помещении. Почему — непонятно.
Фото © t.me/luxta_tv
В целом же интернет-пользователи убеждены, что яблоко от яблони недалеко падает и лучше бы Лукашенко подарил Коле игровой компьютер, чтобы тот играл в Counter-Strike, чем втаскивал его в эту игру в реальной жизни.
Фото © t.me/luxta_tv