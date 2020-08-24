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Картофельный Рэмбо и белорусский Гном Гномыч. Реакция соцсетей на Лукашенко и Колю с автоматами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с калашниковым в руках. Его сопровождал 15-летний сын Коля, также с автоматом и в натовской броне. Видео стало хитом в соцсетях и породило кучу мемов.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Федосенко Наталия / ЕРА / ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL

Почти все пользователи Интернета сочли, что происходящее похоже или на просчёт пиар-службы президента Белоруссии, или на откровенный фарс. Особо любознательные паблики Интернета, как, например, телеграм-канал "Девяностые", отыскали самое первое фото брутального Батьки.

Фото © t.me/Life90x

Белорусские паблики не стеснялись в сортах сарказма. И припомнили Лукашенко его обещание не допустить возврата в "лихие девяностые".

К Лукашенко почти сразу прикрепилось прозвище Картофельного Рэмбо. И тут же стали появляться белорусские мемасы на тему "героизма" её президента.

Но чаще всего автоматизированного Лукашенко сравнивали с комиссаром Жибером из фильма "Такси — 4". В этой части фильма комиссар съехал с катушек.

Ну а Коле, третьему и внебрачному сыну Лукашенко, досталось больше всего.

Параллели между 15-летним Николаем Лукашенко и семилетним сыном Рудковской и Плющенко Гномом Гномычем проводили постоянно. Сходство находили даже в фотографиях двух известных детей.

Фото © t.me/Life90x

В белорусском "Твиттере" и "Телеграме" даже создали фейковый аккаунт "Грустный Коленька", который ведут якобы от имени Николая Лукашенко и выкладывают абсурдные посты, якобы объясняющие странные поступки Батьки.

Но вообще, смешные картинки точнее всего описывают общую атмосферу абсурда и безнадёги, которой веяло от кадров вооружённого президента и его 15-летнего сына, который по закону даже не имеет права держать оружие. Мало того, Николай не снимал бронежилет даже в помещении. Почему — непонятно.

Фото © t.me/luxta_tv

В целом же интернет-пользователи убеждены, что яблоко от яблони недалеко падает и лучше бы Лукашенко подарил Коле игровой компьютер, чтобы тот играл в Counter-Strike, чем втаскивал его в эту игру в реальной жизни.

Фото © t.me/luxta_tv

Рэмбо по-белорусски. Что представляет собой экипировка, в которой геройствовал Лукашенко и его сын

Кадры, на которых выигравший выборы президент Белоруссии Александр Лукашенко идёт с автоматом в руках для защиты своей резиденции в центре города, заставили специалистов задуматься — действительно ли он готов лично применить оружие и насколько профессионально он может это делать, если возникнет необходимость.

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